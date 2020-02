publié le 20/02/2020 à 05:55

La statistique est impressionnante et révèle l'ampleur du phénomène : 93% des Français ont déjà envisagé de changer de métier, sont en plein changement ou se sont déjà reconvertis. Ce sujet nous concerne donc presque tous ou sera amené à nous toucher. Et suite à vos nombreuses demandes, On est fait pour s'entendre et ses invitées vont répondre aujourd’hui à toutes les questions que vous vous posez sur la reconversion professionnelle.

Invité.e.s

- Sylvaine Pascual, coach, spécialiste du plaisir au travail et de la reconversion professionnelle chez Ithaque coaching



- Fabienne Broucaret, journaliste et créatrice du site myhappyjob.fr