publié le 26/06/2018 à 08:12

L'été rime avec travaux pour la RATP et ses usagers. La société de transports a annoncé ce lundi 25 juin des fermetures de tronçons de lignes en juillet et août, qui concerneront le RER A, les lignes 4, 6, 8 et 11 du métro ainsi que les trams T1 et T2.



La fermeture la plus spectaculaire concernera la ligne A du RER, fermée dans la traversée de Paris, entre La Défense et Nation, du 28 juillet au 26 août inclus. Les gares de La Défense et Nation deviendront des terminus provisoires pendant toute la durée des travaux, tandis que Charles de Gaulle-Étoile, Auber, Châtelet-Les Halles et Gare de Lyon ne seront pas desservies. Ce même tronçon central avait déjà été fermé pendant les étés 2016 et 2017 pour ces importants travaux visant à remplacer les voies, le ballast et les aiguillages.

Sur la même ligne, mais sur sa partie exploitée par la SNCF, le trafic sera également interrompu cette année entre Maisons-Laffitte et Poissy du 28 juillet au 26 août inclus.

Les lignes 4, 6, 8, 11 concernées par les travaux

La ligne 4 du métro, qui traverse Paris du nord au sud, va également connaître des fermetures estivales pour renforcer et rehausser les quais afin d'y installer des portes palières et les mettre à niveau des rames, en vue de son automatisation complète, fin 2022.



Tandis que la station Marcadet-Poissonniers est fermée jusqu'au 23 septembre inclus, Barbès-Rochechouart le sera du soir du 29 juin au 1er juillet inclus, et le tronçon nord entre Barbès-Rochechouart et Porte de Clignancourt du 22 au 26 juillet inclus.



La ligne 8, elle, sera fermée au sud-est entre Maison-Alfort Les Juilliottes et le terminus de Créteil-Pointe du Lac, du 13 au 17 août inclus.



Sur la ligne 11, la station République sera fermée du 30 juin au 3 août inclus, Place des Fêtes du 4 août au 7 septembre inclus et le tronçon de Châtelet à Arts et Métiers du 21 au 26 août inclus.



Sur la ligne 6, la station Chevaleret sera fermée du 2 juillet au 26 août inclus.

Tramway et automobilistes également touchés

Côté tramway, le T1 sera fermé de la gare de Saint-Denis à La Courneuve-Six Routes du 23 juillet au 19 août inclus et le T2 de La Défense à Parc de Saint-Cloud du 2 au 20 juillet inclus.



Enfin, des travaux sans conséquence pour les voyageurs du métro vont avoir un sérieux impact sur la circulation routière en Seine-Saint-Denis: le chantier du prolongement de la ligne 11 entraînera la fermeture de l'autoroute A86 à Rosny-sous-Bois, dans le sens sud-nord, du 8 août au soir au 14 août au matin, selon la RATP.