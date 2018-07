Rapt à Marbella

et Charles Deluermoz

Le 9 novembre 1987 au matin, coup de tonnerre dans le ciel toujours bleu de Marbella : la petite Mélodie Nakachian, 5 ans, est enlevée sur le chemin de l’école.

Les ravisseurs exigent 13 millions de dollars des parents de Mélodie, la chanteuse d'opéra pop Kimera et le milliardaire libanais Raymond Nakachian.

Pendant onze jours, la famille, aidée de la police espagnole et de personnalités du show business, négocie âprement et mobilise l’opinion publique.



Jusqu’à ce qu’un coup de théâtre rocambolesque permette aux enquêteurs de libérer la fillette et de mettre la main sur les gangsters… pour la plupart issus du milieu nantais !

Nos invités

Alain Hamon, ancien journaliste à RTL, Me Philippe Valère, avocat en droit des affaires, il était l'avocat et l'ami de Raymond Nakachian et de sa femme.



