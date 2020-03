Quotidien : faut-il fuir la routine à tout prix ?

publié le 06/03/2020 à 05:55

La routine a bien des visages... Chaque jour, les mêmes gestes, les mêmes rituels, les mêmes trajets ; chaque semaine les mêmes programmes, les mêmes loisirs, les mêmes repas, les mêmes soirées, les mêmes courses le samedi après-midi, le même ménage le dimanche matin... Et l’existence qui défile ainsi... Plus d’1 Français sur deux a le sentiment de mener une vie trop routinière ! Selon vous, faut-il fuir la routine à tout prix ? Nos habitudes et notre train-train nous sont-ils nuisibles ? Qu’apportent vraiment le changement et la nouveauté ? Comment en distiller dans notre quotidien ?

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

Invité.e.s

- Cécile Guéret, thérapeute gestalt et créatrice du blog La Psy Buissonnière. Auteure de Aimer, c'est prendre le risque de la surprise (Editions Albin Michel)



- Marie Robert, professeure de lettres et de philosophie, auteure de Descartes pour les jours de doute (Editions Flammarion/Versilio)

