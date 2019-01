Qui a tué Richard Alessandri ?

publié le 09/01/2019 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

A la Une l’affaire Alessandri. Le 7 juillet 2000, Richard Alessandri, gérant d'un Intermarché à Pernes-les-Fontaines, dans le Vaucluse, est assassiné chez lui, dans son lit, près de son épouse, d'une balle de fusil de chasse dans la tête. Edwige Alessandri accuse des rôdeurs, qui se seraient introduits dans la maison, mais très vite, les enquêteurs ne retiennent pas la thèse du cambriolage qui aurait mal tourné, et soupçonnent l’épouse d’avoir commis le crime.



Depuis sa première mise en examen Edwige Alessandri clame son innocence. Malgré trois condamnations successives dont la dernière à 10 ans de prison en 2009 à Lyon, elle n’a jamais varié : Des hommes se sont introduit en pleine nuit dans la chambre qu’elle partageait avec Richard. Elle entend l’explosion de la balle qui va tuer Richard, puis une exclamation, « Merde le coup est parti, tirez-vous ! ». Elle est aspergée du sang de son compagnon et quelques instants plus tard son fils Yohan qui dort dans une chambre voisine découvre sa mère prostrée qui tente d’appeler les secours. Peu après l’arrivée des pompiers qui ne peuvent que constater la mort de Richard Alessandri, la section de recherche de la gendarmerie de Carpentras commence son enquête…



Nos invités

Jean-Marc Bloch, ancien patron de la SRPJ de Versailles, Arnaud Poivre-d’Arvor, journaliste. Présentateur et producteur de l’émission « Non Elucidé » L’émission qui fête cette année ses dix ans d’existence, revient avec 6 nouvelles enquêtes inédites diffusées 6 jeudi de suite sur RMC Story.





Me Neguar Haeri du barreau de paris avocate pénaliste qui vient de rejoindre l’équipe de « Non élucidé »





Me Marc Geiger du barreau de Carpentras avocat du fils de Richard et Edwidge, Brice Alessandri. La justice a rendu une ordonnance de non-lieu au mois de mai dernier

Me Geiger a fait appel de cette ordonnance auprès de la chambre d’instruction.





Me Damien Brossier du barreau de l’Essonne, avocat d’Edwige Alessandri