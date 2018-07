et Charles Deluermoz

publié le 31/05/2017 à 10:30

La mort de la Princesse Diana Spencer, dans la nuit du 30 au 31 août 1997 à Paris, a fait la Une de l’actualité mondiale. L’enquête confiée à la Brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres et à la gendarmerie nationale a duré pendant des années.



On s’est longtemps interrogé sur les causes réelles de cet accident. Le père du compagnon de la Princesse, Mohamed Al Fayed, propriétaire des magasins Harrods, est encore persuadé aujourd’hui de l’implication des services secrets britanniques dans ce qu’il considère comme un assassinat.

La contre-enquête définitive ?

Pourtant on sait maintenant qu’il s’agissait bien d’un malheureux concours de circonstances : une voiture qui roule trop vite, un chauffeur sous l’emprise d’un cocktail d’alcool et de tranquillisants et puis la présence imprévue d’une voiture, à l’entrée du tunnel, la fameuse Fiat Uno jamais retrouvée, qui provoque vraisemblablement la perte de contrôle de la Mercedes de la princesse, qui va se fracasser contre le treizième pilier du tunnel de l’Alma…

Mon invité, le journaliste et écrivain Jean-Michel Caradech’ vient de publier aux éditions Grasset « Qui a tué Lady Di ? », la contre-enquête d’une petite équipe de journalistes qui affirment que la Mercedes fournie par le Ritz avait été gravement endommagée par le passé et qu’ils ont pu identifier le conducteur de la « Fiat fantôme », qui aurait involontairement provoqué l’accident.



Nous revenons sur l’ensemble du dossier avec madame Martine Monteil, qui dirigeait à l’époque la Brigade Criminelle et le général Jacques Hébrard, ancien directeur adjoint de l’Institut de Recherche de la Gendarmerie Nationale, chargée de l’enquête technique sur la voiture accidentée…



Jean-Michel Caradec’h journaliste à Paris Match, auteur du livre « Qui a tué Lady Di ? » à partir d'une enquête réalisée avec les journalistes Pascal Rostain et Bruno Mouron qui paraît aujourd'hui aux éditions Grasset.

Qui a tué Lady Di ? de Jean-Michel Caradec'h (Editions Grasset, 2017).

Jacques Hébrard, général du corps d'armée et Commandant de la région de gendarmerie du Nord-Pas-De-Calais et gendarmerie Zone de Défense et Sécurité Nord. Il était à l'époque Directeur adjoint de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale (IRCGN), Martine Monteil, préfet honoraire, ancienne patronne de la Police Judiciaire à la Brigade Criminelle.



