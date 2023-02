ON VOUS EN REPARLE - Quels sont les trois films français ayant fait le plus d'entrées au cinéma ?

Bienvenue chez les Ch'tis, réalisé par Dany Boon, avait fait sensation dès son arrivée dans les salles de cinéma. Sortie en 2008, cette comédie est le film français le plus vu dans le pays, avec plus de 20 millions d'entrées. Un succès renversant, à tel point que Bergues, la commune du Nord où a été tourné le film, a ensuite été pris d'assaut par les touristes pendant plusieurs mois.

La deuxième marche du podium est occupée par Intouchables, sorti en 2011 et réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache, avec 19,5 millions d'entrées. Cette comédie, inspirée d'une histoire vraie, raconte la relation drôle et touchante de deux hommes, un tétraplégique en fauteuil roulant et son aide à domicile. Le duo interprété par François Cluzet et Omar Sy avait fait fureur, ce dernier avait reçu le César du meilleur acteur en 2012.

Le podium des plus gros succès au cinéma est clos par un grand classique : La Grande Vadrouille, réalisé par Gérard Oury. Sorti en 1966, le film avait attiré plus de 17 millions de spectateurs dans les salles, alors que nous n'étions que 50 millions d'habitants en France à l'époque. Près d'un tiers de la population totale avait donc visionné le film au cinéma. La Grande Vadrouille détient également le record de longévité à la tête du classement : il est resté le film le plus vu au cinéma pendant 42 années consécutives !

