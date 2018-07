Quel adaptateur prendre à l'étranger ?

publié le 30/06/2018 à 07:35

Maillot de bain, crème solaire, chapeau, téléphone portable, chargeur... vous avez sûrement déjà une liste des choses à mettre dans votre valise. Si vous ne l'avez pas encore prévu, n'oubliez pas d'emporter un adaptateur électrique, surtout si vous logez chez l'habitant.



Les prises ne sont pas toutes identiques selon les pays et sans adaptateur, impossible de charger son téléphone ou son appareil photo. Il existe une quinzaine de types de prises différentes. En France, les prises sont de type E, comme en Belgique ou en Pologne.

Il n'est pas nécessaire de s'aventurer bien loin pour être confronté au problème. Par exemple, si vous partez à Londres, ce sont des prises de type G, tout comme en Irlande, à Malte ou à Singapour.

Aux États-Unis, au Canada et en Amérique centrale, vous trouverez des prises de type A et B, de type I en Australie et en Nouvelle-Zélande ou encore de type J en Suisse. Dans la plupart des pays européens, vous trouverez des types C et E. L'Italie utilise des prises de type L, en Afrique du Sud et au Brésil c'est le type N qui est utilisé.

Un adaptateur universel vous permet de brancher vos appareils dans des pays qui utilisent des prises de courant différentes. Crédit : Capture d'écran du site Leroy Merlin

Pour régler le problème, le plus simple est d'emporter un adaptateur universel. Ce type de produit se trouve facilement dans le commerce et vous pourrez vous en servir lors de plusieurs voyages dans des destinations différentes. Généralement les pays compatibles avec l'adaptateur sont indiqués sur l'emballage. Vous pouvez aussi opter pour un adaptateur unique, propre au pays où vous allez.



Il y a aussi une question de voltage, attention donc à la compatibilité entre les prises pour ne pas abîmer vos appareils.

Répartition des différents types de prises électriques à travers le monde. Crédit : Capture d'écran Wikipédia