publié le 27/03/2019 à 07:00

Emplois, alimentation, recherche médicale, aide à la personne, affection, préservation de la biodiversité et de l'écosystème... : les animaux apportent énormément aux hommes depuis la nuit des temps mais les hommes leur rendent rarement la pareille et les exploitent, les maltraitent, oublient bien souvent que ce sont des êtres vivants et sensibles... Que serions- nous sans les animaux ? Pourquoi sommes-nous si peu reconnaissants ? Les mentalités évoluent-elles tout de même dans le bon sens ?

Invités

- Caroline Péneau, chef de service environnement & psychologie au Magazine Ca m'intéresse, partenaire de l'émission

- François Moutou, vétérinaire et auteur de Et si on pensait aux animaux ? (Editions Le Pommier)

ca m'interesse - avril

Et si on pensait aux animaux (Editions Le Pommier)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).