Que cherche-t-on chez un amant ou une maîtresse?

publié le 10/05/2019 à 07:00

La fidélité, sur le papier, c'est une jolie valeur. Mais dans la vraie vie, avec la routine, le temps qui passe, l’éducation des enfants, la tendresse qui s'installe, la sexualité qui se fait plus rare, la logistique du quotidien à gérer, le désir qui s'émousse ou encore les tensions qui peuvent se créer dans le couple, l'envie d'aller voir un peu ou beaucoup ailleurs peut se faire sentir...Que cherche-ton chez un amant ou une maîtresse ? Qu’est-ce qui détermine le passage à l’acte ? Qu’est-ce que ça dit de soi et de son couple ?

Invités

- Laurence Siroit, psychologue et sexologue

- Saverio Tomasella, docteur en psychologie clinique et psychanalyste, co-auteur de Se libérer de ses ex (Editions Odile Jacob)

Se libérer de ses ex (Editions Odile Jacob)

