Qu’est-ce que notre look dit de nous ?

publié le 02/01/2019 à 07:00

Identité, armure, parure, marqueur social, état d’esprit, appui...: le vêtement n'est pas aussi superficiel qu’on peut le penser. Il permet de nous dissimuler ou au contraire nous affirmer. Ce bout de tissu est révélateur : si certains l'utilisent pour se cacher et se protéger du monde extérieur, d'autres se dévoilent et communiquent une confiance en soi, une humeur, un sentiment...C'est une porte vers l'intimité de l'autre et elle construit la première impression que l'on se fait d'un individu...L'habit fait-il le moine ?

Invités

- Isabelle Thomas, styliste personnelle, blog de conseils : Mode Personnel(le), auteure de guides de mode

- Benjamin Simmenauer, philosophe de formation et enseignant à L'Institut Français de la mode

- Denis Bruna, professeur de l’histoire du Moyen-Age et de l’histoire de la mode et du costume à l’école du Louvre, conservateur au Musée des Arts Décoratifs de Paris et Chloé Demay, responsable au Pôle Editions du MAD, auteurs de L’histoire des modes et du vêtements du Moyen-Age au XXIème siècle (Editions Textuel)



Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).