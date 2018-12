Qu'est-ce qu'une vie réussie ?

publié le 24/09/2018 à 07:00

A quel moment peut-on savoir que notre vie est réussie ? Quelles cases oit-on cocher ? Les critères sociaux-professionnels, l'amour de sa famille, de son conjoint, de ses enfants, les valeurs apprises, les exploits, le nombre de rêves réalisés, de beaux souvenirs, de voyages, d'histoires à raconter, de rencontres, d'échecs surmontés... ? Quelles questions se poser ? Quel sentiment doit-on ressentir en revenant sur son parcours : de l'épanouissement, du bonheur, de la gratitude, de la fierté, de la peine... ?

- Marie Robert, philosophe, enseigne la philosophie et le français (lycée et Université). Elle a également créé sa propre école maternelle et primaire à Marseille en suivant la pédagogie Montessori, auteur de Kant Tu ne sais plus quoi faire (Editions Flammarion)



