Qu’apprend-on de nos enfants ?

publié le 10/10/2018 à 07:00

Si le rôle d'un parent est d'éduquer et d'accompagner, l'enfant peut lui, contre tout attente, avoir un rôle de guide : aimer inconditionnellement, prioriser, déléguer, profiter du moment présent, suivre son instinct, développer son sens de la créativité et sa spontanéité, cultiver son enthousiasme, accepter ses émotions... Nos petits peuvent en effet venir bousculer nos croyances, certitudes et schémas de pensées. Ils nous aident alors à nous en affranchir... Quelles leçons nos enfants nous enseignent-ils ?

Invités

- Annie Schwab, directrice de la rédaction de Maxi, partenaire de l’émission

- Gilles-Marie Valet, pédopsychiatre, auteur de Les 101 Règles d'or de l'éducation bienveillante (Editions Larousse)

Maxi

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).