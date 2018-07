Pub pour un site de rencontre : la FAGE dénonce un "appel au proxénétisme"

et Christelle Rebière

"Hey les étudiant(e)s. Romantique, passion et pas de prêt étudiant : sortez avec un sugar daddy ou une sugar mama". Cette injonction inscrite sur un panneau publicitaire installé devant une célèbre université parisienne n'a pas manqué de faire le buzz. Mais revers de la médaille : la société norvégienne à l'origine de cette réclame pour le moins osée, le site de rencontre RicheMeetBeautiful.fr, s'est fait de nombreux ennemis.



La FAGE, principal syndicat étudiant, a annoncé jeudi 26 octobre avoir porté plainte du chef de "proxénétisme" contre le site de rencontres, à l'instar de la mairie de Paris et de l'université Paris-Descarte. "C'est un appel au proxénétisme", fulmine Kenza Occansey, secrétaire général de la FAGE, ulcéré que l'entreprise "surfe sur la précarité étudiante" à des fins mercantiles.

Le site n'évoquant à aucun moment une quelconque rémunération financière, La FAGE a conscience que faire condamner RichMeetBeautiful.fr pour proxénétisme ou incitation à la prostitution peut s'avérer complexe. "Ça va être plus compliqué (...), mais pour nous c'est inacceptable moralement", fait valoir Kenza Occansey, qui a également saisi le jury de déontologie de la publicité pour demander le retrait de la campagne.

La FAGE se félicite d'ailleurs de l'immobilisation du véhicule tractant la publicité. En effet, le camion a été saisi jeudi 26 octobre pour "affichage" non autorisé. Mais le syndicat veut aller plus loin et exhorte l'État à se donner les moyens d'interdire ce genre de pratiques inacceptables.