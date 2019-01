publié le 17/01/2019 à 11:51

"Comment s'en sortir", c'est le titre de cette émission exceptionnelle d'Envoyé Spécial (France 2) consacrée exceptionnellement au glyphosate. L'enquête, menée par une Elise Lucet plus remontée que jamais, nous emmène partout dans le monde. Et notamment au Sri Lanka où, après une épidémie d'infections rénales ayant fait 25.000 morts en 2015, les autorités ont ordonné l'arrêt des pesticides. Plus particulièrement du pesticide phare du géant Monsanto, le glyphosate.



Le magazine s'organise comme à son habitude en trois séquences. À celles-ci s'ajoutent deux autres temps. Un "glyphotest" à une quinzaine de citoyens et personnalités telles que Jamel Debbouze, Julie Gayet ou Lilian Thuram et une confrontation entre deux agriculteurs, l'un pro-glyphosate, l'autre anti et 100% bio. Sans doute la plus originale : 24 heures dans la vie de l'autre, prouver que le changement est possible et retrouver le goût de l'agriculture.

Cette enquête long format a de quoi faire réfléchir : comment en terminer avec l'herbicide le plus vendu dans le monde ? Envoyé Spécial tente d'amener des réponses à cette question délicate. Rendez-vous jeudi 17 janvier à 21 heures.