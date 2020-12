Psychologie : pourquoi sommes-nous si durs envers nous-même ?

publié le 30/11/2020 à 05:55

"S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie" écrivait Oscar Wilde. Un amour et une douceur qui laisse pourtant place chez certaines à une sévérité implacable et une forte exigence. Mais pourquoi sommes-nous si durs envers nous-même ? Comment être plus bienveillant vis-à-vis de notre propre personne ? "On est fait pour s'entendre" vous répond.

S'auto-saborder et s'empêcher de vivre pleinement, tant les reproches que l'on se fait sont nombreux. Pour Flavia Mazelin, journaliste, l'une des explications à cette extrême sévérité peut se trouver en partie dès l'enfance, dans l'éducation et dans le rapport entretenu avec les parents. "Si les parents ont eu une histoire difficile, ou s'ils ont eux-mêmes du mal à s'aimer personnellement, ça peut avoir un impact sur nous plus tard". Aimer comme on fut aimé, au risque d'en subir un malheureux reflet.

Être dur avec soi-même, c'est aussi chercher l'exigence constamment, mais pour de mauvaises raisons. "On se construit une image de soi-même qui dépend beaucoup du regard des autres" explique Antoine Pelissolo, psychiatre. Et si le chemin s'avère plus dur que ce que l'on pensait, surgit alors un manque de confiance permanent et une estime de soi réduite à néant. "Je me dis tout le temps que je ne mérite pas certaines choses" témoigne une auditrice.

Adopter une psychologie positive

Y a-t-il alors une recette miracle ? Pas vraiment, mais des conseils existent, comme celui de la psychologie positive. "Il faut s'entraîner à se traiter comme un ami, comme une personne à qui on ne dirait jamais ce que l'on se dit à soi" explique Flavia Mazelin. Et d'ajouter : "Essayez de vous appliquer les conseils que vous donneriez à un ami. Avec de l'auto-compassion, on aura moins envie d'être son propre bourreau, et on s'assumera bien plus facilement".

Autre moyen pour apporter confiance et bienveillance à son égard : mettre en avant ses réussites. "Appuyez-vous sur des choses positives, que vous avez réalisé, et intégrez-les" explique Antoine Pelissolo. Si la vie est faite de moments de doutes et d'échecs, elle est aussi faite de bonheur et de succès, comme la venue d'enfants par exemple ou encore l'obtention d'un diplôme.

Enfin, être bienveillant envers soi-même, c'est accepter un juste-milieu, s'apprécier. Avoir des exigences, mais s'offrir le droit à l'erreur. Accepter que la vie n'est pas seulement noire ou blanche, faite d'extrêmes. Antoine Pelissolo le résume bien : "Être exigeant avec soi-même, ce n'est pas néfaste, c'est la rigidité qui l'est. Il faut s'accorder le droit à l'erreur. Derrière cette dureté, il y a une volonté de perfectionnisme, or personne n'est parfait".

