Pourquoi n'osons-nous pas solliciter les autres ?

Pour beaucoup de personnes, demander un service, si petit soit-il, ne vas pas toujours de soi : parce qu'ils ont peur de déranger, peur de la réponse ou peur d'être jugés... Pourtant dans nos sociétés de plus en plus individualistes, l'entraide et l'altruisme sont des valeurs à encourager ! Pour décrocher une étoile ne faut-il pas viser la lune ? Et si oser, c'était simplement prendre le risque qu'on nous dise oui ? D'où nous viennent ces blocages qui nous freinent dans nos relations ? Comment les lever ?





Nos invités

Arnaud de Saint-Simon, directeur de Psychologies Magazine, partenaire de l'émission, qui consacre un article à ce sujet



Psychologie Magazine, mai 2016

Franck Lamagnère, psychiatre, auteur de "Je n’ai plus peur du jugement des autres. Cahier d’exercices d’assertivité" et "TOC ou pas TOC" (Ed.Odile Jacob)

"Je n'ai plus peur du jugement des autres" par Franck Lamagnère

