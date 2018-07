Pourquoi la Tour Eiffel risque d'être fermée mercredi 1er août ?

et AFP

publié le 31/07/2018 à 15:47

Un préavis de grève a été déposé par les représentants du personnel de la Tour Eiffel pour le mercredi 1er août, rapporte l'AFP. En cause : une mauvaise organisation de la gestion des flux de visiteurs, qui "génère des files d'attente parfois monstrueuses", selon la CGT.



C'est l'intersyndicale CGT-FO qui a déposé ce préavis lundi 30 juillet. Elle proteste contre l'organisation de l'accueil des visiteurs et la mise en place d'un nouveau système de vente des billets. Depuis début juillet, 50% des tickets d'entrée peuvent être acquis en prévente sur internet, grâce à une réservation par créneaux horaires.

Désormais, après avoir passé le mur de verre anti-attentat, les visiteurs s'orientent vers l'ascenseur du pilier nord s'ils ont acheté leur ticket en prévente, ou vers celui du pilier ouest dans le cas contraire. Cette décision, prise par la direction, avait pour objectif de fluidifier l'arrivée des personnes en les répartissant plus équitablement dans les deux ascenseurs, d'une contenance de 100 places chacun.

Jusqu'à trois heures d'attente

Problème : cette décision a eu l'effet contraire. Lors des horaires peu demandés en prévente, les files d'attente s'allongent du côté de l'ascenseur ouest. Ainsi, celui dédié aux préventes monte parfois à vide lors à certains horaires (en début d'après-midi et en soirée), alors que les files d'attente de l'ascenseur ouest peuvent engranger jusqu'à trois heures d'attente.



À l'inverse, lorsque le dispositif dédié aux préventes est pris d'assaut et incapable de gérer le flux de visiteurs, ces derniers patientent parfois au-delà de l'horaire prévu, "souvent plus d'une heure", souligne la CGT. "De très importantes distorsions apparaissaient dans les deux files d'attente", dénonce le syndicat.

"Des agents d'accueil à bout"

Une situation devenue ingérable pour les agents de travail qui doivent gérer une foule fatiguée et agacée. "Au-delà du gâchis généré en termes d'efficacité, insatisfaction des visiteurs (...), les agents d'accueil sont à bout", fustige la CGT.



Pour remédier à cette situation, le syndicat propose de garder la proportion de 50% de billets en prévente, mais de permettre à tous les visiteurs (prévente ou non) d'accéder aux deux ascenseurs. Une file prioritaire pourra être mise en place pour les visiteurs ayant acheté leur billet en prévente. Le syndicat demande également un renforcement du personnel.



"On ne parle pas d'échec (...), il y a juste un ajustement à faire", précise Denis Vavassori, regrettant que "la direction reste dans une position dogmatique". Pour rappel, la Société d'exploitation de la Tour Eiffel (Sete) a déjà annoncé la fermeture du monument en avril, pour protester contre la mise à pied de trois salariés.