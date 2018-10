Pourquoi l'aventure des Bleus nous fait-elle vibrer ?

publié le 06/07/2018 à 07:00

Dans un bar, sur son lieu de travail, chez soi en famille, en amoureux, avec ses amis ou seul... : nous sommes (presque) tous derrière les Bleus pour la Coupe du monde 2018 de football. Cette compétition a le pouvoir de nous réunir et nous unir. Même celles et ceux qui ne sont pas amateurs de foot ont cet élan et cette ferveur si particuliers. On se retrouve tous ensemble pour soutenir Mbappé, Varane, Kanté, Griezmann... et leurs co-équipiers et vibrer avec eux. Comment expliquer cet engouement ?

Invités

Sylvain Charley, journaliste au service des sports de RTL pour "Le Club RTL Mondial 2018", en direct dès 20h

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).