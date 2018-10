Pourquoi embrasser est-il un contact essentiel ?

publié le 12/10/2018 à 07:00

Amicalement, affectivement, amoureusement voire même érotiquement, s'embrasser crée ou cimente le lien à l'autre. 90% des Hommes pratiquent le baiser, il est toutefois régi par des codes dépendant des conventions sociales et culturelles auxquelles nous appartenons. Si, par exemple, dans certains pays on se fait la bise 4 fois, dans d'autres, on s'abstient. Qu'est-ce que notre rapport au baiser dit de nous ?



- Marie-Claude Treglia, journaliste

- Cécilia Commo, sexothérapeute et thérapeute de couple, site internet : psychotherapie-sexologie.com

