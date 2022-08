Pourquoi dit-on "bâbord" et "tribord" en bateau ?

En bateau, on ne dit pas "droite" et "gauche" mais bien "bâbord" et "tribord". Avant toutes choses, sachez que quand vous êtes placé à l'arrière du bateau, et que vous regardez vers l'avant du bateau, bâbord correspond au côté gauche et tribord au côté droit. Bâbord et tribord ne changent pas, ce qui permet de bien se comprendre.

Ces termes viennent des navigateurs néerlandais. Au XVᵉ siècle, les marins hollandais étaient extrêmement puissants. Ils dirigeaient leurs bateaux à l'aide de gouvernails placés à l'arrière et surtout, à droite du bateau. Le côté du gouvernail était donc appelé "Stierbord". En français, "stier" signifie "gouvernail" et "bord" côté. "Stierbord" a donné "tribord".

En naviguant, pour manier le gouvernail, les marins avaient le dos face au côté gauche, qu'on appelait "côté du dos", ce qui en néerlandais se disait "back bord", puisque "back" signifie le dos en néerlandais.

Les mots "tribord" et "bâbord" veulent alors respectivement dire "côté du gouvernail" et "côté du dos". Si vous avez la chance de monter sur un bateau, retenez surtout que tribord, c'est la droite quand on regarde vers l'avant et bâbord, c'est la gauche. Et bon vent surtout !

