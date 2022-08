Pourquoi a-t-on l’impression que l’air est plus pollué l’été ?

L'air est effectivement plus pollué l'été dans les villes. Ce n'est pas qu'une impression, car l'été, il fait bon, il fait chaud, mais c'est aussi un peu ça le problème. Irritation du nez, de la gorge, des yeux... Vous êtes victimes de ce que l'on appelle la pollution à l'ozone. C'est une pollution d'été puisqu'elle ne survient que quand la température est supérieure à 25 °C.

Cette forme de pollution à l'ozone est assez particulière. C'est un polluant secondaire, cela signifie que ce gaz n'est pas émis tel quel par un pot d'échappement ou une cheminée. Il résulte de transformations chimiques, qui adviennent quand des polluants sont soumis à un fort rayonnement solaire.

Le soleil et les températures élevées, couplés aux particules déjà existantes dans l'air, forment un cocktail qui explique ces pollutions plus fréquentes en été. De plus, sous l'effet des hautes périssions, l'air chaud forme une sorte de couvercle au-dessus des villes, un dôme qui empêche les échanges d'air. La pollution stagne et il est impossible de l'évacuer. C'est alors que se forme une sorte de brouillard jaunâtre que vous pouvez apercevoir en prenant un peu de hauteur. C'est ce que l'on appelle le "Smog".

Il faudra ensuite attendre un changement de météo. Ces gaz polluants seront poussés sous l'effet du vent ou de la pluie, parfois jusqu'à des milliers de kilomètres de leur source d'émission et l'air redeviendra enfin respirable.

