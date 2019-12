publié le 11/12/2019 à 09:25

1er Paris, dernier Marseille, en matière de lutte contre la pollution de l’air comme en foot, la capitale est en avance sur sa rivale sudiste et là bien en avance. Paris se distingue notamment grâce à sa zone faible émission, la deuxième d’Europe après Londres. Les ZFE, interdisent les véhicules les plus polluants, comme les "crit’air 5", et font donc clairement baisser la pollution dans la Métropole du Grand Paris qui réunit 47 communes, bientôt 79.

Paris et sa métropole est d’ailleurs la seule communauté de communes qui à pris l’engagement d’interdire les véhicules thermiques diesel et essence d’ici 2030. Strasbourg suit de près la ville lumière grâce à sa mise ne place de zone à faible émission notamment pour les livraisons en centre-ville.



On sent certaines agglomérations encore timides face à la réduction de la place de la voiture. À Rennes ou Lille par exemple, on instaure des réductions de vitesse mais on ne fait pas plus d’aménagement. Ou Lyon, qui veut réduire le nombre de voitures mais finance un contournement routier qui va accroître le nombre de véhicules. Quant à Bordeaux, elle se la joue un peu solo dans la région Aquitaine.

De gros efforts à faire à Montpellier, Nice et Marseille

Là ça va pas. Je le dis comme ça mais il faut y aller. On le voit dans ce rapport, ce sont dans ces trois villes que les habitants consacrent le moins d’argent au vélo contrairement à Toulouse par exemple. Nice fait des efforts mais ne met pas de zone à faible émission en place, Montpellier ne réduit pas vraiment la place de la voiture, quant à Marseille, elle a de gros soucis de transports en commun dans l’agglomération.

Une enquête épiée à trois mois des municipales

L’environnement est devenu la deuxième ou première raison du choix des candidats pour les prochaines municipales. La pollution de l’air fait 50.000 morts par ans donc les électeurs la prenne en compte et il va falloir faire autre chose que poser un panneau "Ville fleurie" pour dire qu’on se soucie de l’environnement.

Allez cher candidat, je vous aide. Pourquoi pas comme à Nantes ou Grenoble, la création de rue scolaire ? Les enfants sont les plus sensibles, réduire les voitures pour une meilleure sécurité, ça peut être une idée. L'enquête est consultable sur le site de Greenpeace.

Le plus : le Groenland fond de plus en plus vite

D'une fonte de 33 milliards de tonnes par an dans les années 1990, elle est passée à 254 milliards par an sur la dernière décennie, selon une étude publiée par la revue Nature. Une fonte due au réchauffement climatique qui accélère la hausse du niveau de la mer. Pour chaque centimètre de montée du niveau global des mers, six millions de personnes supplémentaires sont exposées aux inondations dans les zones côtières de la planète, expliquent les auteurs du rapport.

La note : 15/20 à une compagnie aérienne en guerre contre les tasses a café

Air New Zealand a trouvé une nouvelle solution pour abaisser le poids des avions en vol et réduire ses déchets également au sol : servir le café dans des tasses comestibles. La compagnie sert 8 millions de tasses à café par an , une grosse pollution alors désormais ces contenants seront en biscuit goût vanille garantie sans fuite. On a hâte de goûter les fourchettes goût chocolat et les rinces doigts au citron. Un passager vide ordures, c’est original mais pourquoi pas.