publié le 28/09/2017 à 15:15

La grogne persiste chez les policiers. Le syndicat majoritaire Alliance a annoncé le boycott de la rencontre d'Emmanuel Macron et Gérard Collomb avec des policiers et gendarmes du Rhône, jeudi 28 septembre. "On a pensé que c'était la réponse la plus adaptée pour faire entendre notre voix, la colère et le découragement de nos mandants", explique Pierre Tholly, responsable sud-est du syndicat policier.



Les policiers ne ciblent pas précisément Emmanuel Macron. "Ça tombe sur le nouveau président, c'est dommageable pour lui", reconnaît Pierre Tholly. Mais il est bien décidé à profiter de cette visite pour exprimer un mécontentement qui dure : "Ça fait des années qu'on crie haut et fort, qu'on rencontre les gouvernants successifs, et rien ne bouge. Les conditions de travail se dégradent petit à petit et on arrive à point où l'on se dit qu'il faut créer un électrochoc".

Le responsable du syndicat déplore des "difficultés en termes de matériels" et de "moyens informatiques". Il évoque quelques cas concrets, concernant des "véhicules dégradés" ou des "locaux insalubres voire dangereux". Ces propos font écho au classement des pires commissariats de France, récemment établi par des policiers.

Le gouvernement a répondu, notamment par la voix de Gérard Collomb au micro de RTL, par une hausse du budget et une hausse des effectifs.