publié le 07/11/2019 à 08:20

C'est une nouvelle qui peut donner encore plus de force au mouvement de colère de la police. Une étude de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) a dénombré 10.790 agents des forces de l'ordre, policiers et gendarmes, blessés "en mission" en 2018, soit une augmentation de 15%. Le chiffre n'avait pas été aussi haut depuis 2012.

"L'étude confirme l'augmentation tendancielle des blessures 'en mission' pour les deux forces", commente Christophe Soullez, chef de l'ONDRP. En cause, le mouvement des "Gilets Jaunes" en fin d'année mais "ils poursuivent une hausse visible les mois et les années précédentes" continue Christophe Soullez. Cette hausse concerne tant la Police (+16%) que la Gendarmerie (+13%). Dans 11% des cas, les blessures des policiers ont été occasionnées à l'aide d'une arme, un chiffre en augmentation de 66% sur un an. Pour la gendarmerie, 48% des militaires blessés lors d'opérations de police font suite à une agression ; 25 agents sont également morts en mission ou en service, soit 10 de plus qu'en 2017. Le chiffre est en revanche légèrement inférieur à 2016, où 26 décès avaient été récences.

Sont comptabilisés en "missions" les faits survenus lorsqu'un membre des forces de l'ordre participe à une opération de maintien de l'ordre, de sécurité publique, d'investigation, de renseignement ou encore de prise en charge de personnes privées de liberté. Les forces de l'ordre blessées et tuées "en service", c'est à dire intervenus par exemple durant les heures de permanence ou d'astreinte ne sont pas comprises dans le chiffre.