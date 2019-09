publié le 24/09/2019 à 15:16

Le débat sur le projet de loi de révision des lois de bioéthique commence ce mardi 24 septembre à l'Assemblée nationale. Invité de RTL, le député et rapporteur du texte Jean-Louis Touraine estime que l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules ne porte pas préjudice aux enfants. "La diversité, aujourd'hui, existe, explique-t-il. Il y a des familles de différentes natures, et les enfants s'y épanouissent très bien. Faisons confiance à l'adaptabilité formidable qu'ont les enfants. Je vous assure qu'ils sont heureux."

En réponse à l'Académie de médecine qui a émis des réserves sur le texte, "la question mérite d'être posée, juge Jean-Louis Touraine. Ce qui est surprenant est de ne pas tenir compte des réponses accumulées au fil des années. Tous les enfants se développent de façon égale, avec un épanouissement très bon, meilleur même que dans la population contrôle, parce que ce sont des enfants très attendus."

La PMA "ne sera pas toujours accordée, puisque l'évaluation sera faite par les équipes médicales pluridisciplinaires, rassure par ailleurs le député LaREM. Il n'y a pas de droit à l'enfant. Mais la grande majorité des demandes seront accordées. Il est probable que si une jeune fille seule de 18 ans qui demande une PMA, on lui dira d'attendre. C'est un peu prématuré."

"Nous mettons dans la transparence enfin pour tous les enfants nés du don, défend aussi Jean-Louis Touraine, alors que Marine Le Pen a dénoncé sur RTL un mensonge de la part de l'État. Nous allons dire à ces enfants qu'ils proviennent d'un don. Ils auront accès à leurs origines dès 18 ans, ils pourront savoir qui est le géniteur. Ce n'est pas le père."