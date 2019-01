Peut-on réussir sans talent ?

publié le 03/01/2019 à 07:00

"Le geek suprême, Steve Jobs l'a écrit : "Je suis convaincu que la moitié qui sépare les entrepreneurs qui réussissent de ceux qui échouent est purement la persévérance." Une manière de dire que la réussite serait une question de volonté : quand on veut, on peut ! Les gens qui réussissent le doivent à leur travail et à leurs efforts, et les gens qui échouent considérés comme des ratés, n'auraient tout simplement aucune volonté. Dans la vie, tout ne serait donc qu'une affaire de mérite personnel." Tel est le résumé de l'ouvrage de Gilles Vervisch, Peut-on réussir sans effort ni aucun talent ?. Découvrez la réponse à cette question dans l’émission !

Invités

- Gilles Vervisch, philosophe, professeur de philosophie en lycée, auteur de Peut-on réussir sans effort ni aucun talent ? (Editions Le Passeur)

- Hélène L’Heuillet, maître de conférences en philosophie à l’Université Paris-Sorbonne et psychanalyste



Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).