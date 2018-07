Peut-on éviter de grossir avec l’âge ?

publié le 26/04/2018 à 07:00

La prise de poids semble inéluctable avec les années. Vers l'âge de 30 ans, l'hormone de croissance nous déserte et notre organisme évolue et se transforme au fil du temps : métabolisme de base plus faible, baisse de la masse musculaire, sédentarité, mauvaises habitudes alimentaires, ménopause, andropause... De ce fait, notre corps a tendance à stocker les graisses. La bonne nouvelle, c'est que l'on peut contrer cette "prédisposition", ce n'est pas une fatalité ! Comment maintenir son poids de forme ?

Invités

- Dr. Laurent Chevallier, médecin nutritionniste au CHU de Montpellier et en clinique, auteur de L'indulgence dans l'assiette (Editions Fayard)

- Raphaël Gruman, nutritionniste, auteur de La ménopause sans les kilos (Editions Leduc.s)

