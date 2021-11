Pénurie d'électricité : vigilance renforcée pour éviter des coupures de courant cet hiver

Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité (RTE) a fait le point sur les mois à venir en France. Jusqu'à la fin de l'année, tout va bien se passer. Mais la situation risque d'être plus compliquée en janvier et février.

La première raison est évidemment la météo. Si l'hiver est rude, les besoins seront très forts et il se peut que la production nationale ne suffise pas car les effets du Covid-19 persistent.

Cet hiver, plusieurs réacteurs nucléaires seront à l'arrêt pour maintenance. Ces arrêts avaient été décalés l'année dernière à cause de la pandémie mais il sont devenus inéluctables. Entre 5 et 15 réacteurs seront éteints selon les semaines, sur les 56 que possède notre pays.

Les conséquences ne seront pas radicales. La lumière ne sera pas tout de suite coupée. Un pic de consommation se prévoit à l'avance. C'est pourquoi RTE demande aux citoyens et aux entreprises de limiter leur consommation. Il est également possible d'importer de l'électricité grâce à nos voisins européens.

Si tout cela n'est pas suffisant, la tension du réseau peut-être abaissée, sans que vous ne vous en rendiez compte. Et enfin, en dernier recours, des coupures ciblées, locales et temporaires peuvent être envisagées, souvent pour une durée de 2h et chez des consommateurs non sensibles.