Patrimoine : l'Hôtel de Polignac

publié le 27/07/2018

Dans le Gers, à Condom, l'Hôtel de Polignac est une somptueuse bâtisse classique de la fin du XVIIIe mais c'est surtout l'école publique. La plus vaste façade nécessite une importante restauration, rongée par le vent et la pluie. Sur le fronton, il est inscrit "école laïque". La municipalité a acheté à l'Hôtel de Polignac pour y installer son école Jules Ferry, l'école primaire en 1882. Sur 4 niveaux, on trouve un riche catalogue des motifs de l'architecture classique du XVIIIe siècle.



L'extérieur s'effrite et à l’intérieur l'humidité s'installe. L'école compte six classes qui accueillent 150 élèves. L'Hôtel de Polignac c'est du patrimoine vivant, la fierté du maire de Condom, Gérard Dubrac : "les élèves étudient dans un cadre historique (...) dans un milieu qui change complètement d'une école habituelle".

