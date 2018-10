Parlons-Nous du 30 octobre 2018

publié le 31/10/2018 à 02:55

Retrouvez dans cette émission du mardi 30 octobre 2018 Marc. Depuis plusieurs mois, Marc subit le bruit incessant de ses voisins d'appartement. Bien qu'il ait fait appel à un conciliateur, le bruit persiste. Cela affecte énormément son moral. Mais Marc vit aussi dans une extrême solitude. Il sent que le cumul des deux devient de plus en plus difficile à vivre.

Sonia est en couple depuis 35 ans. Lorsqu'elle travaillait avec son conjoint, elle attendait la retraite avec impatience pour apaiser les tensions. Mais depuis 2 ans que le couple ne travaille plus, les problèmes persistent. Elle s'est rendue compte qu'elle était dans une solitude affective et dans l'ennui. Elle voudrait retrouver du lien social, des activités épanouissantes.

Antoine est un jeune belge. Alors qu'il rentre en Belgique d'un concert parisien avec ses amis, il a appelé l'émission en direct pour partager sa soirée. Spontané, il a échangé avec Caroline et avec amusement à propos du manque de convivialité de la capitale et de certains de ses habitants.





