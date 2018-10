Parlons-Nous du 29 octobre 2018

publié le 30/10/2018 à 02:25

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Dans cette émission du lundi 29 octobre 2018, Ilona se pose des questions sur son rôle de mère. Alors qu'elle ne devait pas avoir d'enfant à cause d'une endométriose, elle a au un petit garçon. Malheureusement l'accouchement s'est compliqué et elle a l'impression que les liens avec son enfant ne se sont pas tissés correctement. Elle endosse sa maternité avec le poids de son passé familial.



Eric est issu d'une grande famille militaire. Il ne fallait pas pleurer. Mais suite à plusieurs décès dans sa famille, dont celui de sa mère, il n'est plus le même homme. Sa famille restant l'ont écarté à cause de son homosexualité. Aujourd'hui à la retraite, il a est devenu seul et ne sort plus de chez lui. Il s'autodétruit...

Lisa est avec son compagnon depuis 5 ans. Alors qu'elle s'est rapprochée de chez lui, elle sent depuis quelques mois qu'il est distant. Elle se demande s'il ne se serait pas lassé d'elle.





D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".



