Parlons-Nous du 29 janvier 2019

Dans cette émission du mardi 29 janvier 2019, Philippe souhaitait parler de la relation qu'il a actuellement avec une femme. Rencontrés sur un site de rencontre, tout s'est passé à merveille les premières semaines. Mais depuis un peu plus d'un mois, la compagne de Philippe devient de plus en plus distante. Et visiblement, surtout depuis le jour où il a passé la soirée avec elle et ses amis. Très attaché à elle, il voudrait savoir s'il doit continuer à garder un lien ou s'il ne doit plus rien faire.

Le mari de Sabine a une sclérose en plaque depuis une douzaine d'années. Il y a quelques années, il a subi un AVC qui lui a laissé des séquelles. Sabine met tout en oeuvre pour s'occuper de son mari bien qu'elle soit elle aussi atteinte de sclérose en plaques depuis 4 ans. Très attentive et dévouée, elle déplore l'absence et le détachement de la famille de son mari. Elle témoigne de la difficulté d'être aidant et malade.

Christine professionnelle de santé, interviendra en fin d'émission pour donner quelques pistes afin de soulager Sabine de ses responsabilités.

D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Références citées à l'antenne:

- AFSEP (Association Française des Sclérosés En Plaques) : www.afsep.fr



Ligne d'écoute psychologique: 0 810 803 295 (appel local depuis une ligne fixe)

- MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)

Portail d'information www.mdph.fr

- SAMSMAH (Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés)



