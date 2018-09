Parlons-Nous du 27 septembre 2018

publié le 28/09/2018 à 03:32

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Lors de cette émission du 27 septembre 2018, vous découvrirez Nathalie qui, après plusieurs années de solitude, revit une seconde jeunesse. Mais même si cela peut-être grisant, elle doit faire attention à ne pas perdre le contrôle de son nouveau mode de vie.

Jacques a eu un AVC il y a un peu plus d'un an. Il récupère petit à petit, mais il n'arrive pas à se détacher de sa dernière relation sentimentale. A force de ruminer, il semble rester au même point.

Anne-Marie vivait "à 250 à l'heure", mais une fracture du bras et la découverte d'un syndrome la rend inactive. Elle sent que peu à peu elle s'isole et voit en cette blessure physique un message sur sa vie qu'elle tente de décrypter.



D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche, appelez nous au 09.69.39.10.11 (coût d'un appel local), envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL (35ct/sms) ou sur notre page Facebook