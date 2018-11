Parlons-Nous du 27 novembre 2018

publié le 28/11/2018 à 01:36

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Lors de cette émission du mardi 27 septembre 2018, Nicolas a été quitté il y a 1 an par sa femme pour une autre femme. Après 37 ans de mariage, il a vécu cela comma un choc tel qu'il n'est plus allé au travail et s'est retrouvé au chômage. Depuis, Il vit une période très difficile. Enlisé dans une forte dépression, Nicolas a même perdu son logement, faute de revenus. Ses enfants voudraient passer Noël tous ensemble, en présence de son ex-femme.

Octavie a une fille de 20 ans et un fils de 16 ans, tous deux adoptés. Son fils reproche à sa sœur d'avoir été violente avec lui durant son enfance. Elle ne comprends pas cet état d'esprit car elle n'a pas l'impression que cela se soit vraiment passé. Octavie sait qu'il y a eu des violences verbales de la part de son ex-mari envers leur fille. La violence étant très présente dans cette famille, Octavie cherche des pistes pour apaiser les tensions.

Odile a une fille de 38 ans qui vient d'être maman pour la seconde fois il y a 8 mois. Mais depuis l'accouchement, elle constate qu'elle fait une dépression post-partum. Déjà hospitalisée suite à des idées sombres, elle vit mal cette période compliquée. Encore proche de chez eux, Odile fait tout pour aider sa fille et son gendre, mais s'inquiète pour sa fille.





