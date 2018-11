Parlons-Nous du 26 novembre 2018

publié le 27/11/2018 à 02:23

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Dans cette émission du 26 novembre 2018, écoutez le témoignage de Steve. En couple depuis 19 ans avec son mari, il s'inquiète énormément de sa consommation d'alcool. Au départ festif, son alcoolisme détériore leur relation et pèse sur leur vie sociale. Lorsqu'il lui en parle, son mari nie la réalité et dit qu'il ne boit pas. Steve s'inquiète pour son mari, d'autant plus qu'il va travailler alcoolisé. Comment lui en parler ? Comment lui faire prendre conscience que quelque chose ne va pas ?

Claudine traverse une période difficile de sa vie. Atteinte d'un cancer, elle est très seule. Ses filles ne l'appellent pas. Fatiguée par ses traitements, elle fait tout pour donner le change face à ses connaissances. Bien qu'elle ne veuille pas s'apitoyer sur son sort, elle craque à certains moments car elle se sent seule.

Christelle sent que sa maman de 79 ans est trop présente dans sa vie. Au téléphone plusieurs fois par jour, elle devient trop intrusive. Ses frères et sœurs se sont éloignés de leur mère car elle l'était tout autant avec eux. Bien qu'ils soient 4 frères et sœurs, elle appelle toujours Christelle. La situation devient difficile à gérer pour elle, qui commence à ne plus supporter les sollicitations intensives de sa mère.





D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Pour nous contacter:

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (coût d'un appel local)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook