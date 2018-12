Parlons-Nous du 26 décembre 2018

publié le 27/12/2018 à 01:39

L'émission du 26 décembre 2018 débute avec le témoignage d'Anthony actuellement en soins contre son addiction à l'alcool. Il y a 5 ans, suite à une période difficile de sa vie, Anthony a glissé doucement vers l'alcool. Malgré les sollicitations de sa femme et de son père pour qu'il se soigne, il a refusé jusqu'à mars de cette année. Le déclic ? Son patron lui a fait remarquer qu'il ne le laisserait plus partir en voiture. Depuis, il est suivi. Ses rechutes sont de moins en moins importantes et de moins en moins fréquentes.

La maman d'Alexandra a eu 2 AVC le mois dernier à seulement 65 ans. Sur les conseils de l'équipe médicale, son placement en maison de retraite est envisagé. Seulement, cette idée angoisse fortement le père d'Alexandra. Pour lui, le changement est très brutal. Ne connaissant absolument pas le domaine médical, Alexandra et son père se retrouvent perdus face à cette décision importante à prendre pour leur maman et épouse.

Emie a aidé un jeune sans domicile fixe, à la rue depuis 10 ans. Elle s'est beaucoup investie. A tel point qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à se détacher de la situation. Elle sait qu'elle ne peut pas régler sa situation seule.





D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".



