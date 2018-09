Parlons-Nous du 24 septembre 2018

publié le 25/09/2018 à 01:53

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Lors de cette émission du lundi 24 septembre 2018, Caroline a recueilli le témoignage d'Aline qui a appris par elle même que son père n'était pas son père biologique. Elle souhaitait nous faire découvrir son parcours de vie et de quel façon elle avait construit sa vie suite à cette révélation.

Laure est en instance de divorce depuis 5 ans. L'un de ses fils souhaite reprendre l'entreprise de son père. Mais ce dernier l'a menacé de ne pas lui léguer le flambeau s'il était contre lui. Depuis, Laure n'a plus aucune nouvelle de son fils, il l'ignore même. Malgré de multiples tentatives restées vaines, elle se demande si elle doit tout de même continuer à lui écrire.

Ecoutez aussi le témoignage très émouvant de Robert. Après 25 ans de mariage, sa femme est partie avec une autre femme. Bien qu'il avait des doutes sur sa fidélité, il s'est retrouvé assommé par cette nouvelle. Sans rancœur, sans animosité, Robert a perdu pied cette dernière année et remets en cause sa relation entière avec son ex-femme.



