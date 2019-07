Accepter l'inertie d'une relation familiale

publié le 24/07/2019 à 01:15

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et minuit, Christophe Fauré recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Dans l'émission du 23 juillet 2019, Fleur voulait nous faire part de sa peine face à l'absence de relation complice avec ses frères. Depuis toujours, elle a pu constater un manque de proximité avec eux, sans avoir la possibilité d'expliquer pourquoi. Malgré les non- dits familiaux autour de cet éloignement, Fleur restait très affectée par cette hostilité, même à l'age adulte. Aujourd'hui Fleur aspire à nouer des liens plus forts avec eux, tout en se préservant du mieux qu'elle peut.

Cela fait un an maintenant que Danielle a perdu son mari. Suite à une intervention chirurgicale pour enlever une tumeur, Danielle était pleine d'espoir pour la guérison de son époux. Malheureusement ce dernier est parti trop vite, et s'était éteint au bout de trois mois. Pour Danielle, cette épreuve l'a rendue en colère contre la vie. Son mari lui manquait tellement, c'est un souvenir encore très douloureux. Cependant, grâce à la présence de sa fille à ses coté, Danielle pourrait se remémorer l'homme qu'elle a tant aimé et le père bienveillant qu'il a été.

