Parlons-Nous du 22 janvier 2019

publié le 23/01/2019 à 02:26

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Lors de cette émission du mardi 22 janvier 2019, Caroline a recueilli le témoignage de Maria qui est dans le flou avec son compagnon. Elle l'a rencontré il y a un an, tout se passait bien. En novembre, une dispute est survenue. Depuis, ils n'ont eu quasiment aucun contact, juste quelques sms. Début janvier, ils se sont vu un week-end, comme si rien ne s'était passé. Mais le lendemain, le compagnon de Maria lui a confié que ce n'était plus comme avant et qu'il souhaitait rester seulement des amis. Maria ne comprend pas et ne souhaite pas la même chose.

Après 13 ans de mariage, Nelson est en instance de divorce car sa femme est partie avec un autre homme. Papa de 3 enfants et pour le moment sans emploi, Nelson se sent un peu dépassé par la situation. Il ne voit pas ses enfants, essaie de les appeler en cachette mais suite à quelques épisodes difficiles, il n'ose pas s'imposer.

Michèle et Renato sont intervenus en direct à l'antenne pour soutenir Nelson, grâce à leurs expériences.



D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".



Références citées à l'antenne:

- "Le métier d'homme" d'Alexandre Jollien aux éditions du Seuil.

- "Éloge de la faiblesse" d'Alexandre Jollien aux éditions Marabout.



