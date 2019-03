Les terreurs nocturnes

publié le 22/03/2019 à 03:10

Dans cette émission du jeudi 21 mars 2019, Jérémy est en proie à des terreurs nocturnes depuis une dizaine d'années. Il fait des cauchemars très angoissants et se réveille parfois à cause de ses propres hurlements. Il a aussi des crises de somnambulismes car il se réveille parfois dans une autre pièce ou parce qu'il a cassé un objet en se déplaçant. Ayant déjà testé quelques solutions, inefficaces, Jérémy ne sait pas comment s'en débarrasser.

Gaëtan est séparé de sa compagne depuis un an. Le fait qu'il entretienne de bonnes relations avec son ex, alors qu'elle était mariée, l'a rendue très jalouse. Malheureusement, depuis cette rupture, Gaëtan éprouve de grandes difficultés à voir leur fille. Lorsque son ex-compagne est un peu contrariée, elle refuse de lui laisser la garde de la petite. Gaëtan souhaiterait voir sa fille plus régulièrement tout en essayant de ne pas envenimer les tensions avec son ex-compagne.

Odile, qui a témoignée en novembre, clora l'émission en apportant des nouvelles positives de sa fille suite à sa dépression post-partum.





