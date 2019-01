Parlons-Nous du 21 janvier 2018

publié le 22/01/2019 à 02:56

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Les témoignages de cette émission du lundi 21 janvier ont beaucoup été centrés sur le thème de la famille. Julien est en couple depuis plus d'un an avec un autre homme. Mais depuis quelques semaines, il semble que ses sentiments pour lui s'estompent. Il a eu quelques aventures d'un soir et est tombé amoureux du dernier. Julien se sent tellement coupable, qu'il a eu à ce propos des idées sombres qui pourraient trouver racines dans ce qu'à vécu sa mère il y a un plus d'un an.

Un des fils de Charlène s'est remarié avec une femme il y a un an et demi. Depuis, la porte de son fils lui est fermée. Avant, elle était très proche de son fils. Elle le voyait très régulièrement. Il continue de lui écrire en cachette, mais ne l'invite plus chez lui. Charlène est tellement peinée de cette situation qu'elle n'ose pas l'appeler par peur de s'effondrer et de lui faire de la peine.

Simone a déménagé il y a 10 ans de sa Normandie pour rejoindre sa fille, avec qui elle était très fusionnelle, en région parisienne. Au fur à mesure, la fille de Simone s'est immiscée dans les papiers et les comptes de sa mère. Il y a 7 ans, Simone a mis le holà et a vue sa fille quitter la ville et rompre tout contact avec elle. Depuis, elle se retrouve seule, sans connaissance et sans lien avec sa fille.



D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

