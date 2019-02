Parlons-Nous du 21 février 2019

publié le 21/02/2019 à 19:53

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Pour commencer cette émission du jeudi 21 février 2019 Patrice a raconté sa vie sentimentale. Veuf depuis 7 ans, il a enchaîné les histoires sentimentales plus que décevantes. Il est sorti avec une femme qui s'est servie de lui pour renouer contact avec son meilleur ami. Puis avec une femme qui l'a trompée. Des histoires rocambolesques qui aujourd'hui déboussolent Patrice. Il dit qu'il n'a plus foi en les femmes.

Lucie a un glaucome depuis 5 ans. Elle a subi plusieurs interventions. Elle perd la vue petit à petit et devient de moins en moins autonome. Elle vit avec une très grande douleur le fait de ne plus voir après avoir été voyante. Elle est soutenue par ses proches mais ne s'est pas tournée vers les institutions ou associations pouvant l'aider.

Cathy, Pierre et Josy interviendront en direct pour la rassurer, la soutenir et surtout la conseiller.

Pour finir, Yves souhaitait réagir au témoignage de Guillaume, passé dans l'émission du 19 février 2019. Il a passé sa vie dans un fauteuil et a réussi à construire une vie sentimentale. Nous découvrirons aussi le talent de chanteurde Jacotte, le perroquet de Yves.





D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

