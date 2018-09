Parlons-Nous du 19 septembre 2018

publié le 20/09/2018 à 02:01

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Lors de cette émission du mercredi 19 septembre 2018, Sylvaine racontait la relation difficile qu'elle a entretenue pendant 21 ans avec une amie. Elle disait que cette amie l'avait rendue "sauvage" car elle l'avait éloignée de son entourage. Mais comment ne pas reprendre contact une fois les liens rompus?

Le témoignage plein d'espoir de Guillaume était très intéressant. Ayant vécu une forte dépression il y a plus de 15 ans, il a su accepter de se faire aider. Pensant que son mal-être provenait de sa vie professionnelle, il a compris, grâce à l'aide d'un thérapeute que plusieurs nœuds s'étaient formés tout au long de sa vie. Aujourd'hui, Guillaume va mieux et il voulait encourager les auditeurs concernés car il est possible de s'en sortir.

Evelyne a été élevée par en grande partie par sa grand-mère. Elle se demande pourquoi le lien avec sa mère est si distendu. Ceci peut s'expliquer par le passé de sa maman et en particulier au moment de la naissance d'Evelyne.



Enfin, Caroline n'a plus de nouvelles de son compagnon. Trompée, elle affirme que cet homme est un pervers. Mais ce problème n'est peut-être que l'illustration d'un problème plus profond.



Découvrez toutes ces histoires au long de ce replay de "Parlons-Nous".

