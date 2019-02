Parlons-Nous du 18 février 2019

publié le 19/02/2019 à 03:37

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Ce lundi 18 février 2019, Eva se pose des questions à propos d'un homme qu'elle fréquente. Elle l'a rencontré il y a un an dans le cadre de son travail, puis l'a revu il y a 4 mois dans le même contexte. Il y a 4 mois, ils ont commencé à se fréquenter, à aller boire quelques verres ensemble, à discuter... Elle sait que cet homme est en pleine séparation difficile. Après un léger rapprochement lors qu'une soirée chez elle, il n'a plus donné de nouvelles. Seulement quelques sms signifiants qu'il a beaucoup de travail et qu'il n'est pas très disponible en ce moment. Il lui dit tout de même qu'il est toujours présent. Eva ne sait pas quoi penser de cette relation et n'ose pas lui écrire, de peur d'être trop intrusive.

Mariée depuis 20 ans, Stéphanie n'avait pas grand chose à reprocher à son mari à part son anxiété. Elle était obligée de le rassurer perpétuellement. Malgré tout cela, le quotidien reposait sur les épaules de la mère de famille. Son mari lui demandait toujours de faire ce qu'il fallait faire. Lorsqu'il a arrêté les déplacements dans le cadre de son travail, la vie est devenue invivable pour elle. Il y a 2 ans, elle a décidé de partir. Séparés mais pas divorcés, Stéphanie ne se sent pas libérée.

Grégory était en couple depuis 20 ans avec sa femme. C'était leur première relation à chacun. Il y a un an, la femme de Grégory a exprimé son manque de bien-être dans leur couple et a décidé de quitter le foyer en juin. Seulement, elle est revenue pendant l'été pour passer les vacances réunis, puis Noël. Grégory espère toujours qu'elle revienne et n'arrive pas à décliner les propositions de sa femme. Elle lui a même reproché d'être passé à autre chose lorsqu'il est sorti avec des amis. Aujourd'hui, Grégory a peur d'espérer un retour e sa femme en vain.





D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

