L'angoisse de la rentrée

publié le 18/07/2019 à 01:16

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Christophe Fauré recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Dans l'émission du 17 juillet 2019, Jacques souhaitait parler d'un chagrin d'amour qui dure depuis deux ans. Alors que tout s'était bien passé durant trois ans avec sa compagne, elle a décidé de le quitter. Un mois plus tôt, elle lui avait dit "je t'aime". Malgré son incompréhension, ils ont gardé contact et sont restés amis pendant un an. Mais en février, elle n'a plus donné de nouvelle. Aujourd'hui Jacques aimerait comprendre, sans insister, la raison pur laquelle elle ne lui parle plus.

Mathéo vient de revenir de vacances et comme à chaque fois qu'il reprend le travail, il se sent nostalgique. Il a l'impression d'être comme un enfant face à la rentrée. Bien qu'il ait un emploi qui lui plaise, la reprise reste pour lui une vraie douleur. Mathéo se demande pourquoi le petit enfant en lui reste toujours aussi anxieux lorsqu'il s'agit retourner au travail.



D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Christophe Fauré :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

ou depuis la Belgique au 02.337.60.80 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- rejoignez-nous sur notre page Facebook