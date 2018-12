Parlons-Nous du 17 décembre 2018

publié le 18/12/2018 à 11:27

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Écoutez dans cette émission du 17 décembre 2018 le témoignage de Raymonde. Divorcée après 30 ans de mariage, elle souhaite trouver un homme pour construire une relation sérieuse. En juillet, elle a eu un rendez-vous avec un homme qui ne l'a pas rappelée depuis. Elle se demande pourquoi elle n'a pas de chance avec les hommes. Au cours de la conversation, Raymonde abordera son histoire et dévoilera, pour la première fois de sa vie, l'horreur qu'elle a vécu durant sa jeunesse.



Françoise a rencontré un homme sur un site de rencontre. Chirurgien dans un grand hôpital parisien, il ne s'intéressait qu'à lui-même. Ayant des doutes sur ce qu'il racontait, elle a décidé d'appeler l’hôpital et s'est aperçue qu'il usurpait l'identité de quelqu'un. Bien que certaines choses soient incohérente, certains faits étaient réels. Cette correspondance de plusieurs mois l'a tout de même marquée.



Le compagnon de Caroline est décédé il y a 2 mois d'un AVC. Ils avaient ami proche qui était devenu son soutien moral lors des moments que traversaient son couple. Depuis la mort de son mari, Caroline et cet ami se sont rapprochés sans séduction et de façon assez naturelle. En plein deuil, elle ne sait pas comment gérer cette situation ambivalente: entre culpabilité et sentiment de bien-être avec cet homme.





D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".





Pour nous contacter:

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (coût d'un appel local)



- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook