Parlons-Nous du 15 octobre 2018

publié le 16/10/2018 à 01:47

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Pour commencer cette émission du lundi 15 octobre 2018, nous avons écouté Bernard qui ne comprenait pas pourquoi il n'arrivait pas à trouver une compagne. Depuis son divorce en 2002, il est seul. En se livrant sur son passé et sur sa relation avec ses parents, il est possible de trouver quelques pistes d'explications.

Christiane a demandé le divorce fin août après 5 ans de relations. Elle ne supportait plus le comportement de son ex-mari. désormais divorcés, il lui demande constamment de la voir, de venir pour le linge etc. Elle souhaiterait qu'il la laisse tranquille une bonne fois pour toutes.

Françoise est fille unique. La relation qu'elle a avec ses parents est inexistante. Il y a quelques jours, son père lui a demandé de signer une renonciation de l'héritage, sous menace de porter plainte. Bien que l'argent ne l’intéresse pas, d'autres questions émergent de ce conflit. Elle a peur des répercussions psychiques que ce nouveau différent entre eux peut générer sur elle.





D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche, appelez-nous au 09.69.39.10.11 (coût d'un appel local), envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms ) ou sur notre page Facebook