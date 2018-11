Parlons-Nous du 15 novembre 2018

publié le 16/11/2018 à 03:09

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Dans l'émission du jeudi 15 novembre 2018, Soriya a appris mardi que son poste allait être supprimé pour cause de délocalisation. Assommée par cette nouvelle, elle se demande ce qu'elle va devenir. Son rendez-vous chez le RH de son entreprise ne l'a pas aidé. Si elle refuse leur proposition, elle est menacée d'être licenciée pour faute professionnelle. Alain, Jonathan et Valérie la conseilleront en direct.

Jérémy a perdu sa maman il y a 4 ans. Depuis, il a trouvé une stabilité, en partie grâce à son compagnon. mais dans cette nouvelle vie apaisée son papa et son frère aîné sont exclus. Comme si son frère lui reprochait quelque chose. Bien qu'il voit son père chaque semaine, il ressent une distance et une solitude qui grandissante. Jérémy se pose la question de prendre ses distances avec sa famille.

Sophie a rencontré son compagnon en jouant à la pétanque il y a 8 mois. Depuis le début de leur relation, il devient de plus en plus invivable. Bien qu'il soit plein de gentilles attentions, il peut parfois être désobligeant. Elle l'aime énormément mais réfléchit tout de même à mettre un terme à leur relation.



D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".



Pour nous contacter:

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (coût d'un appel local)



- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook