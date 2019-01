Parlons-Nous du 15 janvier 2019

publié le 16/01/2019 à 01:32

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Dans cette émission du mardi 15 janvier 2019 Marie-Claire est revenue sur le manque de relations intimes dans son couple. Pour lui, ce n'est pas un manque. Il a des problèmes d’érections dus à l'âge. Le couple de septuagénaires ont tenté plusieurs solutions, rien y fait. Mais pour Marie-Claire, il est difficile d'envisager un couple sans relation intime.

Depuis fin 2015, David entretient une relation avec un femme mariée. Il y a moins d'un an, ils ont été surpris par le mari de cette femme. La relation devient de plus en plus pesante pour David. Elle ne souhaite pas divorcer pour ne pas perturber ses enfants, son mari la surveille de plus en plus et lorsqu'elle n'est pas là, David se retrouve seul. Il est de plus en plus difficile pour lui de patienter mais aime éperdument cette femme.

Benjamin est dans une relation stable depuis 1 an avec sa compagne. Régulièrement, il fait des parallèles avec sa mère adoptive sur certaines réflexions. il a peur que son passé influence sa relation de couple. Arrivé du Rwanda à 3 ans, Benjamin a été adopté avec ses deux grands frères par une femme maltraitante.





